Aveyron : le pari difficile de la voiture 100% électrique

La voie choisie ou plutôt imposée du tout électrique est loin de faire l’unanimité. Coût, autonomie... Les Aveyronnais peinent encore à se laisser convaincre.

« C’est pas physique, c’est électrique », chantait Robert Charlebois au mitan des années quatre-vingt. En ce nouveau millénaire, la fée électricité semble plus que jamais une nécessité pour l’État qui incite, à marche forcée, à rouler en voiture électrique. « Les aides concernent uniquement la voiture 100 % électrique et non plus l’hybride », prévient Marine Flaujaguet, conseillère commerciale chez Renault. Et d’indiquer que « les voitures neuves sont vendues aujourd’hui en électrique ou en hybride. » L’explication est simple : les marques ne proposent quasiment plus de voitures thermiques.



À cela, s’ajoute la flambée des prix. À titre d’exemple chez Renault, une Twingo électrique coûte 25 000 €, une Zoé 35 000 € hors bonus, cette hausse touche tout type de véhicule et toutes marques. Sans parler du prix à la pompe « alors que 70 % du prix du litre vient des taxes » fait remarquer Christophe Bayol, co-président de la fédération nationale automobile de l’Aveyron (FNA 12). Une autre façon d’obliger les usagers à passer en voiture électrique. Ce coût, de l’ordre de 30 % supérieur pour acquérir une voiture, modifie le mode de consommation. Les voitures neuves sont donc achetées majoritairement en location longue durée. « C’est une découverte pour le client, on fait du cas par cas », résume Marine Flaujaguet.

Perte d’autonomie

Dans cette volonté de l’État de pousser à l’achat d’un véhicule électrique pour participer à la transition énergétique, des voitures à 100 € viennent d’être mises sur le marché. Les gens ont mordu à l’hameçon, au-delà de toute espérance puisque 80 000 demandes ont été formulées. Or, pour l’heure, 25 000 sont à disposition. Un constat qui interroge sur la capacité à basculer sur le tout électrique. « Il y a 41 millions de véhicules légers et utilitaires, avec moins de deux millions de véhicules neufs par an, il faut 20 ans pour renouveler le parc », dit en ce sens Christophe Bayol, plus que septique sur l’électrique. « On commet la même erreur qu’il y a 30 ans quand on voulait faire uniquement du diesel, maintenant on veut faire uniquement de l’électrique. »

Lui-même a constaté un embouteillage dans son garage « avec de nombreux clients en électrique qui viennent car ils n’en sont pas contents, et de nombreux usagers qui viennent pour l’entretien de leur véhicule diesel pour garder leur voiture le plus longtemps possible. » Ce qui n’est pas sans conséquence sur le marché d’occasion du diesel dont le prix a augmenté d’environ 20 %. Ce qui lui fait dire : « On est dans l’impasse. »

L’achat d’une voiture électrique s’accompagne de l’installation d’une borne rechargeable. Quand cela est possible… Du choix de la puissance dépendent le prix et l’autonomie (lire ci-dessous). « Une voiture électrique convient pour des petits trajets en milieu urbain ». Le mécanicien qui s’est aussi formé à l’électrique pour s’adapter au marché, intervient lors de dépannages de véhicules électriques « comme un agent EDF pour une ligne haute tension fait avec gants et casques isolants. »

Et de rappeler « l’extraction de cobalt en Afrique avec l’exploitation d’enfants pour effectuer ce travail, puis l’envoi en Chine pour fabriquer la batterie tout comme pour l’extraction du lithium » et enfin « la perte d’autonomie de la batterie, surtout en période de froid. » De quoi jeter un froid sinon interroger sur le tout électrique. Et ses vertus écologiques.