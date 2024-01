Saint-Saturnin-de-Lenne. "Embellir et accueillir" : le credo municipal

La cérémonie des vœux de la municipalité, conduite par le maire Yves Bioulac, s’est déroulée dimanche dernier. Devant une bonne centaine de personnes, dans un discours intéressant, agrémenté d’une touche d’humour, le premier édile a rappelé les actions 2023 avant d’évoquer les projets à venir.

Tout d’abord, une captivante vidéo retraçant les animations de l’année dernière a été l’occasion de rappeler à tous les moments forts qui ont marqué la vie de la commune, ces bons moments de partage, d’échanges qui tous participent au "mieux vivre ensemble".

D’ailleurs, salle des fêtes, nouvelle mairie et La Poste, logement locatif, tiers lieu et bar-restaurant, tourne à gauche à l’entrée côté Saint-Martin, éclairage du Laouradou et terrain de pétanque… tous ces dossiers finalisés en 2023 s’inscrivent dans ce thème du "mieux vivre ensemble".

Yves Bioulac a ajouté : "bien qu’en ce domaine ce ne soit jamais fini, c’est un engagement au quotidien pour créer et entretenir un bon voisinage". Il remercie son conseil municipal "toujours aussi mobilisé après 4 ans de fonctionnement" et les employés municipaux Alexandra et Rémi ainsi que les différentes associations et "tous ceux qui s’investissent dans la vie locale donnant au village ce dynamisme et cette vitalité reconnus". Actuellement, l’équipe municipale "travaille à relancer un nouveau projet qui sera débattu avec la population au printemps, un projet intitulé Embellir et Accueillir" ; "embellir notre cadre de vie et notre patrimoine ; accueillir de nouvelles personnes". Des dossiers sont en cours : logements sociaux et résidence autonomie.

D’autres sont en réflexion : restauration de maisons du village, nouveau lotissement… Puis avec optimisme et espoir, le maire a adressé ses vœux à la population.

La cérémonie s’est terminée avec un diaporama éblouissant du défilé de tracteurs illuminés qui a eu tant de succès à Noël.

Les festivités se sont prolongées autour d’un apéro dînatoire, renforçant le sentiment d’unité au sein de la communauté villageoise.