Le Nayrac. Le club "Sourires d’automne" aime les rencontres

Les adhérents du club "Sourires d’automne" ont pris plaisir à se retrouver en ce début d’année. Après l’échange des vœux pour 2024, ils ont pris place autour des tables : cartes, jeux de société selon les goûts de chacun. Au moment du goûter, les galettes ont été partagées et des têtes couronnées sont apparues sous les applaudissements des participants. Les prochaines rencontres auront lieu le 23 janvier,

les 6 et 20 février, les 5 et 19 mars pour les jeux, dimanche 11 février pour le repas choucroute à l’Auberge fleurie, dimanche 10 mars pour le quine. Une nouveauté est à noter : les mardis "cartes et jeux" une petite randonnée est proposée, si le temps le permet…