Onet-le-Château. Pour l’Outil en main, le don du club des Kiwanis est le bienvenu

Après la visite du député Stéphane Mazars la semaine dernière, une autre visite était très attendue pour les responsables, bénévoles et jeunes de l’Outil en main ce mercredi, c’est celle des membres du club des Kiwanis et de son président Alain Fournier.

Une visite qui prend tout son sens, quand on connaît les valeurs portées par les uns et les autres "Comme nous, vous servez la cause des enfants, il est donc tout à fait normal que l’on vous soutienne…", a dit en substance le président, en remettant un chèque de 400 € à Gérard Marty, le président de l’Outil en main, sous les applaudissements de toute l’équipe qui remercie "ce soutien des Kiwanis qui va nous aider dans le fonctionnement de l’atelier, mais il permettra aussi d’acheter du matériel, comme une machine Dremel pour la décoration du verre et des plaques de cuivre…".

Dans leur hotte, les Kiwanis avaient également un joli livre, qu’ils ont distribué à tous les enfants "C’est un livre que nous avons réalisé et qui s’intitule "Une année pour mieux manger", dans lequel, entre autres Michel Bras a participé. Ce sont des recettes simples, que vous pourrez aussi réaliser dans votre atelier cuisine, alors faites-en bon usage…"