CAN 2024 : Sénégal, Cameroun, Guinée... Le programme de ce vendredi et sur quelles chaînes suivre les matchs

Voici les trois matchs de la Coupe d'Afrique des nations à regarder ce vendredi.

La deuxième journée des phases de poules de la Coupe d'Afrique des nations se poursuit ce vendredi 19 janvier 2024. Trois rencontres des groupes B et C sont au programme à 15 h, 18 h et 21 h :

Cap-Vert - Mozambique (groupe B) : à 15 heures sur beIN Sports 2

Sénégal - Cameroun (groupe C) : à 18 heures sur beIN Sports 2

Guinée - Gambie (groupe C) : à 21 heures sur beIN Sports 2

Le point sur le classement

Voici les résultats de la phase de groupes jusqu'à présent :

Groupe A

Côte d'Ivoire 2-0 Guinée-Bissau

Nigeria 1-1 Guinée équatoriale

Guinée Equatioriale 4-2 Guinée-Bissau

Côte d'Ivoire 0-1 Nigeria

1. Guinée Equatoroale, 4 pts (+2)

2. Nigeria, 4 pts (+1)

3. Côte d'Ivoire, 3 pts (+1)

4. Guinée-Bissau, 0 pt (-4)

Groupe B

Ghana 1-2 Cap-Vert

Égypte 2-2 Mozambique

Égypte 2-2 Ghana

1. Cap-Vert, 3 pts (+1)

2. Egypte, 2 pts (0)

3. Mozambique, 1 pt (0)

4. Ghana, 1 pt (-1)

Groupe C

Sénégal 3-0 Gambie

Cameroun 1-1 Guinée

1. Sénégal, 3 pts (+3)

2. Cameroun, 1 pt (0)

3. Guinée, 1 pt (0)

4. Gambie, 0 pt (-3)

Groupe D

Burkina Faso 1-0 Mauritanie

Algérie 1-1 Angola

1. Burkina Faso, 3 pts (+1)

2. Algérie, 1 pt (0)

3. Angola, 1 pt (0)

4. Mauritanie, 0 pt (-1)

Groupe E

Mali 2-0 Afrique du Sud

Tunisie 0-1 Namibie

1. Mali, 3 pts (+2)

2. Namibie, 3 pts (+1)

3. Tunisie, 0 pt (-1)

4. Afrique du Sud, 0 pt (-2)

Groupe F

Maroc 3-0 Tanzanie

Congo 1-1 Zambie

1. Maroc, 3 pts (+3)

2. Congo, 1 pt (0)

3. Zambie, 1 pt (0)

4. Tanzanie, 0 pt (-3)