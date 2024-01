Gros plan sur Unicor : un groupe aveyronnais de plus de 1 000 salariés et 8 000 coopérateurs

Présent en Aveyron depuis plus de quatre décennies, Unicor a fait de son expansion une raison d'être.

Le groupe coopératif a vu le jour en 1977, sous le nom de Cadauma après la fusion de plusieurs coopératives qui avaient vu le jour au sortir de la guerre. C’est en 1991 que la coopérative a été baptisée Unicor, avec une implantation majeure en Aveyron et en Lozère, et une extension vers le Lot-et-Garonne, le Tarn, le Cantal, et même l’Hérault.

10 000 paysans coopérateurs

Forte de près de 10 000 paysans coopérateurs, d’un chiffre d’affaires de 436 millions d’euros, la coopérative emploi plus d’un millier de salariés. L’activité d’Unicor se développe autour de l’approvisionnement et l’équipement d’exploitations, et œuvre au sein des filières ovines, bovines et palmipèdes.

Plusieurs outils structurants sont pilotés par Unicor, à l’instar du pôle viandes, où avec les entités Ruthènes Viandes, Cadars Rodez et Abattoir de Rodez, Unicor assure une maîtrise de la filière. Sur l’ensemble de son territoire, Unicor comptabilise également 45 magasins Point vert et Magasin vert et possède également trois "Halles de l’Aveyron", une à Rodez et deux en région parisienne, ainsi que seize "mini-halles", traduisant pour Unicor la volonté de développer "principe du "Circuit Court Coopératif". Unicor possède également la cave des vignerons du Vallon, à Valady.

Unicor se déploie également dans le machinisme agricole, métier historique de la coopérative. Jean-Claude Virenque préside le groupe coopératif depuis 2021, où il a succédé à Bernard Cazals, président de la coopérative durant treize années, et André Lacombe qui pilota la transition de Cadauma à Unicor en 1991.