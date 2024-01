Coupe de France. Rodez - Monaco : "Il a fait de très bons matchs en coupe", Stone Mambo vers son premier gros défi avec le Raf

Ce samedi 20 janvier, à 17 h 30, sera donné le coup d'envoi du 16e de finale de la Coupe de France entre Rodez (Ligue 2) et Monaco (Ligue 1) à Paul-Lignon.

Il sera certainement l’un des joueurs les plus scrutés ce soir dans les rangs de Rodez. En raison des nombreuses absences dans le secteur défensif (Joris Chougrani, Bradley Danger et Eric Vandenabeele), et aussi par la volonté de Didier Santini de renouveler son onze de départ, Stone Mambo devrait être titularisé sur la gauche de la défense à trois ruthénoise pour affronter Monaco. Une apparition aux airs de découverte pour les supporters, puisque le gaucher de 24 ans n’a pas encore joué à Paul-Lignon.

"Il a été blessé au mauvais moment"

Recruté dans les derniers jours du mercato estival, l’ancien joueur de Troyes et d’Orléans n’a pas tellement eu l’occasion de s’illustrer sous ses nouvelles couleurs. Une entrée dans les arrêts de jeu en championnat à Annecy avant la trêve, deux apparitions en Coupe de France contre les amateurs de Liffré et Mayenne, et c’est tout. "Il a été blessé au mauvais moment", a expliqué Didier Santini, l’entraîneur de Rodez, dernièrement.

Peu de temps après son arrivée, le défenseur a été victime d’une déchirure à une cuisse qui l’a écarté des terrains pendant un mois et demi. Et comme cela correspondait à la meilleure période du Raf depuis le début de saison, cela n’a pas aidé le natif de Kinshasa à se faire une place de choix dans la rotation.

"C'est le joueur auquel j'ai donné le moins de chances alors que c'est peut-être le plus grand professionnel de l'équipe"

"Stone a fait de très bons matches en coupe, il a de la qualité", a salué son coach. C’est le joueur auquel j’ai donné le moins de chances alors que c’est peut-être le plus grand professionnel de l’équipe." En raison des multiples forfaits à son poste, il a désormais la possibilité de saisir sa chance, et peut-être de changer son destin individuel au sein de l’effectif ruthénois.