Coupe de France. Rodez - Monaco : Paul-Lignon se remplit et les compos sont tombées, vivez l'avant-match avec nous

Les compos sont tombées !

Les deux compos sont tombées ! Côté ruthénois, Arconte, de retour de blessure contre Pau samedi dernier, sera titulaire, tout comme Corredor, en très grande forme. Il portera le brassard. Boma et Mambo pallieront, quant à eux, les absences de Danger et Chougrani en défense. Pour le Rocher, le capitaine Ben Yedder démarrera la rencontre, tout comme l'ancien parisien Kehrer. Golovin et Fofana ont aussi été alignés d'entrée.