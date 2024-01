Coupe de France. Rodez - Monaco : une fois, pas deux ! Des Monégasques revanchards après leur élimination par le Raf l'an passé

Ce samedi 20 janvier en fin d’après-midi, Rodez (Ligue 2) accueillera un cador de L1, Monaco, évidemment revanchard après son élimination de l’an passé, mais aussi après une dernière sortie manquée en championnat face à Reims. Pour l’occasion, l’ASM, qui fait de la coupe un objectif, ne pourra pas compter sur un groupe au complet.

Quel Monaco attend Rodez ce samedi ? Celui qu’il a éliminé en 32es de finale l’an passé (2-2, 4-5 tab), capable, plus récemment, de prendre trois buts contre Reims à la maison (1-3) ou bien celui qui pointe au deuxième rang du classement des meilleures attaques de Ligue 1 (34 buts) et qui a battu Lens, Marseille ou encore Rennes cette saison ? Là est bien la question. Quoi qu’il en soit, l’ASM s’avance dans la peau de l’immense favori à Paul-Lignon.

"On a perdu notre identité et on doit la retrouver !"

Et ce même si le dernier revers en date a replongé les hommes de la Principauté dans leurs travers, eux qui avaient pourtant connu trois victoires en quatre matches de championnat sur le mois de décembre. "On a analysé ce match et j’ai eu des conversations avec les joueurs. La seconde période était très mauvaise et on doit arrêter ça. On doit remettre les joueurs en piste. On a perdu notre identité et on doit la retrouver ! C’était mon message. On s’est beaucoup entraînés sur nos principes en début de semaine. On a mis plus d’intensité dans les séances", a expliqué le coach Adi Hütter devant nos confrères de Monaco-Matin, notamment, en conférence de presse.

Actuel quatrième du championnat de Ligue 1

Des mots forts qui doivent tout de même être contrebalancés par la quatrième place des siens au classement de L1, à seulement deux points des Niçois (2es). La situation est très loin d’être catastrophique sur le Rocher. Et l’allant offensif dont les rouge et blanc font preuve depuis début août n’y est pas étranger, en témoignent les neuf réalisations de l’International français Wissam Ben Yedder dans l’élite, faisant de lui le deuxième meilleur buteur derrière Kylian Mbappé (19). Celui-ci ayant également planté lors de l’entrée en lice de son club en 32es de finale de coupe, face à Lens (2-2, 5-6 tab).

Une équipe remaniée

Face au Raf, à 17 h 30, Monaco ne devrait pas aligner son équipe type. En cause, notamment, les départs en sélection, ainsi que les blessures, qu’elles soient de longue durée comme Henrique et Embolo ou plus récentes comme Matazo et Ben Seghir. Le revers rémois aura lui aussi des conséquences. "Il faut vraiment qu’on fasse des changements. On doit les faire. C’est une situation normale après cette défaite", a confié Adi Hütter. Ce dernier veut certainement à tout prix s’éviter la même déconvenue qu’il y a un an, d’autant que la Coupe de France est sans doute son unique chance de remporter un trophée cette saison et qu’il n’a pas l’Europe à jouer. Monaco n’a pas le droit à l’erreur, aujourd’hui.