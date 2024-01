Rodez - Monaco : l’atout Paul-Lignon pour les joueurs du Raf qui accueillent un match de Coupe de France pour la première fois depuis sept ans

Ce samedi 20 janvier après-midi, à 17 h 30, le Raf (Ligue 2) reçoit Monaco (Ligue 1) pour les 16es de finale de la Coupe de France.

C’est la fin d’une longue attente, et peut-être le début d’une nouvelle histoire. Après plus de sept ans d’absence et 25 déplacements du Raf, Paul-Lignon va de nouveau accueillir un match de Coupe de France. La venue de Monaco convoquera forcément le souvenir des grandes soirées rue Vieussens, comme les victoires contre Metz et Sochaux en 1991 et celle contre Paris en 2009. Il s’agira en outre du premier rendez-vous majeur dans la nouvelle configuration du stade.

Et même si la capacité est limitée à environ 3 300 places en raison des travaux de réfection, l’ambiance promet d’être au rendez-vous dans cette enceinte si particulière en raison de la proximité du public avec le terrain. "Les joueurs de Monaco ont l’habitude des ambiances de 30 000 ou 40 000 spectateurs, note Didier Santini. Venir dans une petite ville, un petit stade en construction, on verra comment ils réagissent."

"Le public nous poussera quoi qu'il arrive"

L’entraîneur de Rodez est en tout cas sûr d’une chose : "Le public nous poussera, quoi qu’il arrive."

"Je me souviendrai toujours du match contre Pau la saison dernière (crucial pour le maintien, lors de l’avant-dernière journée, NDLR)", appuie-t-il. On est mené 3-1 à la mi-temps, on est catastrophique. Il n’y a pas eu un sifflet, seulement des encouragements. J’ai connu plein d’endroits où on se serait fait huer à ce moment-là. Donc j’ai dit plusieurs fois aux joueurs de ne jamais oublier cela. Les gens seront toujours derrière nous à condition de tout donner, de se battre, d’avoir le bon état d’esprit."

La communion entre joueurs et supporters

Cette communion entre joueurs et supporters a déjà opéré à plusieurs reprises en championnat. Aidera-t-elle à créer une surprise en Coupe de France ?