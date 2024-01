Coupe de France - Football : à Rodez, Chougrani et Danger manqueront le match contre Monaco

Les deux défenseurs ne prendront pas part au 16e de finale du Raf contre Monaco, samedi 20 janvier à 17h30.

Le Raf a enregistré deux forfaits en défense avant la réception de Monaco, samedi 20 janvier. Exclu lors de la victoire de Rodez contre Pau (2-1), samedi, Bradley Danger sera suspendu pour affronter le club de la Principauté. La commission de discipline de la LFP l’a sanctionné d’un match ferme, ce qui signifie que le capitaine sera de retour pour le déplacement à Guingamp, mardi 23 janvier.

Pour Joris Chougrani aussi, l’absence était attendue. Le défenseur est sorti contre Pau en raison d’une blessure à un genou, et son entraîneur, Didier Santini, redoutait une entorse. Le joueur a passé hier une IRM qui devrait permettre d’en savoir plus sur la durée de son absence. Mais son club a déjà assuré qu’il ne serait pas apte pour affronter Monaco. Et il ne sera, quoi qu’il arrive, pas du déplacement en Bretagne, car il a écopé d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes.

Ces forfaits s’ajoutent à ceux d’Eric Vandenabeele, blessé depuis le début de saison, et de Lionel Mpasi, actuellement à la coupe d’Afrique des nations.

Lui aussi sorti avec un genou douloureux contre Pau, Giovanni Haag devrait être en mesure de tenir sa place face à Monaco. Le milieu de terrain était toutefois en soins jeudi 18 janvier et n’a pas participé à la séance collective. Le gardien Sébastien Cibois a lui aussi suivi un travail individuel.

