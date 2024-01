CAN 2024 : Mpasi et le Congo de retour, duel face au Maroc... voici où et quand voir les matchs de ce dimanche 21 janvier

Neuvième jour de coupe d'Afrique des nations, ce dimanche 21 janvier 2024. Trois matchs sont à nouveau au programme. Voici le menu !

Il est l'heure de conclure cette deuxième journée de la phase de groupes de la coupe d'Afrique des nations ! La deuxième salve s'achève ce dimanche 21 janvier 2024, avec trois matchs au programme.

Le Congo de Mpasi face au Maroc

Brillant au Qatar il y a un peu plus d'un an, le Maroc l'a aussi été face à la Tanzanie, pour lancer sa CAN (3-0). Les hommes de Walid Regragui ont l'occasion de composter leur ticket pour les phases finales du tournoi continental. Pour cela, il leur faut une victoire face... au Congo de Lionel Mpasi. Le gardien ruthénois et ses partenaires doivent se rattraper après le match nul concédé face à la Zambie (1-1) et ce malheureux but casquette.

Tanzaniens et Zambiens croisent le fer en suivant pour tenter de se frayer un chemin vers la qualification dans ce groupe F. Enfin, le groupe E connaîtra le verdict de cette deuxième journée avec l'affiche Afrique sud Sud - Namibie. En cas de victoire, les Namibiens assureraient leur qualification pour les huitièmes de finale.

Quel est le programme ?

Pour ne rien rater des trois matchs de ce dimanche 21 janvier 2024, voici le programme :