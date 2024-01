VIDEO. CAN 2024 : l'énorme boulette du gardien de Rodez Lionel Mpasi, qui offre un but gag à la Zambie

Cette erreur a coûté chère au Congo lors de son entrée dans la CAN 2024, et les réseaux sociaux ont été sans pitié avec Lionel Mpasi.

Le Congo s'est mis en difficulté d'entrée de jeu lors de son premier match de la Coupe d'Afrique des nations en concédant le nul face à la Zambie, mercredi 17 janvier 2024. La faute à une énorme boulette du gardien Lionel Mpasi qui a réalisé une sortie plus qu'hasardeuse à la 22' hors de sa surface.

Il n'en fallait pas plus à l'univers impitoyable des réseaux sociaux. La sortie très engagée du gardien du Congo tourne en boucle sur X (anciennement Twitter) depuis mercredi soir.

Non seulement la sortie de Lionel Mpasi est loupée, mais tout ce qui suit relève du gag. Une touche est jouée rapidement par la Zambie, qui tire vite au but sans que Mpasi ou sa défense n'ait le temps de revenir pour protéger les filets.

La vidéo de la sortie hasardeuse de LIONEL MPASI qui a conduit au but zambien pic.twitter.com/TmLHvqSsgU — Dadou Ekofo offiçiel \ud83c\udde8\ud83c\udde9\ud83c\udde8\ud83c\udde9\ud83c\udde8\ud83c\udde9 (@Dadouekofo25) January 17, 2024

Un coup dur pour Lionel Mpasi, le gardien du Rodez Football Club, qui a tellement offert à sa sélection nationale pour guider le Congo jusqu'à la CAN 2024. "Déjà, on était mal embarqué dans la campagne de qualification. On avait débuté avec deux défaites, donc on partait avec un énorme handicap. Mais on a finalement réussi à se qualifier et c’était déjà une joie incroyable pour le pays", avait confié le gardien à Centre Presse Aveyron avant l'entrée du Congo dans la compétition.

Le Congo de Lionel Mpasi va devoir relever la tête dimanche 21 janvier au moment d'affronter le Maroc, grandement favorite pour terminer à la première place du groupe F. En cas de défaite, le Congo aurait déjà un pied hors de la CAN. Tout se jouera ensuite face à la Tanzanie, mercredi 24 janvier.

Des menaces, des insultes... et des encouragements !

Au-delà des moqueries d'un jour sur les réseaux sociaux, les menaces fusent malheureusement aussi contre Lionel Mpasi. Mais si certains optent pour les insultes, d'autres publient des messages d'encouragement :

Ceux qui critiquent Mpasi je peux comprendre la frustration mais calmez-vous les erreurs de lecture ça arrive même aux grands gardiens il est fautif oui mais c’est restons concentré dimanche on a un match très important. — 25:07\ud83c\udde8\ud83c\udde9 (@mmywise) January 18, 2024

C’est une erreur et on oublie on passe à autre chose … force à toi champion Mpasi https://t.co/IfWDEpAT7U — Mr Zola (@PIERROTDPM09) January 17, 2024

Mpasi je peux pas lui en vouloir je vous jure ceux qui ont suivi tout les matchs savent comment il a été exceptionnel mais BAKAMBU TOI — PRINCE DE LA VILLE \ud83c\udde8\ud83c\udde9 (@Eloooim__) January 17, 2024

Lionel mpasi perso je t’excuse pour ton erreur en espérant que tu fasses mieux.

Sinon en gros les léopards étaient dominants mais sans un attaquant réaliste.

Theo et Bakambu(hormis sa pD)étaient distraits …

Ouf \ud83d\ude13?\ud83c\udffe‍\u2640\ufe0f — Siara Wabilinda Traoré\ud83c\udf97 (@Bibimusafi) January 17, 2024

