"Vivons Espalion" récompense ses clients fidèles

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’association des commençants et artisans d’Espalion avait organisé une animation.

Les petits commerçants savent toute l’importance économique du mois de décembre avec les fêtes de fin d’année pour leur activité dans un milieu concurrentiel avec les grandes zones commerciales. Même si elle s’active toute l’année pour favoriser et mettre en œuvre des actions tendant à la promotion des entreprises adhérentes et de leurs activités, l’association présidée par Florent Rayrolles secondé par Marianne Amat (vice-présidente) avec Caroline Deluves au secrétariat et Pauline Brange à la trésorerie a donc décidé de lancer une animation sous la forme d’un jeu-tombola visant à récompenser la clientèle fidèle au commerce local de centre-ville. Un jeu qui a mobilisé la majorité des commerçants et surtout boosté l’intérêt du public.

Du 1er au 24 décembre, il s’agissait, lors de ses achats, de faire tamponner une carte de participation dans six enseignes différentes participantes. Cartes ensuite tirées au sort. Ce jeu était doté de lots allant de 50 à 500 € valables en bons d’achat à utiliser dans les magasins participants.

Ce vendredi soir, l’association avait donné rendez-vous, à la salle de la gare, à la vingtaine de lauréats. Michel Sablé adjoint au maire en charge du commerce représentait la municipalité. Après les remerciements d’usage et les félicitations du président, chacun a reçu son lot avec en points d’orgue l’enveloppe revenant à Murielle Vaysset qui a soulevé de longs applaudissements.

Ensuite chacun a trinqué pour saluer cette initiative visant à dynamiser l’activité commerciale de la ville et déguster une part de galette, histoire d’essayer de se retrouver le roi (ou la reine) de la soirée.