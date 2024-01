Coubisou. Un calendrier bien rempli pour les aînés

Devant une nombreuse assistance, Jean-Pierre Régis, président du club des Aînés Ruraux Estagnols, ouvrait l’assemblée générale. Parmi les participants, on notait la présence du maire Nathalie Couseran, du président de la Fédération départementale Générations Mouvement Gilbert Volte, des représentants du club du Nayrac et de nouveaux adhérents à qui il souhaitait la bienvenue pour venir participer à la vie du club. "Pour maintenir une association, il est de notre devoir de promouvoir celle-ci en recherchant de nouvelles adhésions. Alors n’hésitez pas à être des recruteurs", soulignait Jean-Pierre Régis. Un club fort de 125 adhérents "dont près d’une centaine participe à telle ou telle manifestation que nous proposons. Nous pouvons dire que le club d’Estaing se porte bien et même très bien", disait le président. Après avoir rappelé la participation active de nombreux membres du club aux différentes manifestations organisées par les associations d’Estaing et remercié toutes les personnes qui œuvrent dans les différents ateliers proposés aux aînés, il laissait la parole à la secrétaire Gisèle Momméja. Avec l’appui d’un diaporama, Gisèle revenait sur les différents rendez-vous qui ont émaillé l’année 2023. Puis, la trésorière Françoise Aygalenq présentait les finances du club faisant ressortir un bilan positif grâce notamment au succès du quine organisé en décembre. Rapports d’activité et financier et maintien de la cotisation à 18 € approuvés à l’unanimité, le président annonçait le programme 2024 : repas de printemps en avril, sortie à la Ferme des Alix et Gouffre de Padirac le 24 avril, voyage au Pays Basque du 27 au 31 mai, vide-greniers le 9 juin (à voir s’il sera maintenu), participation à la fête de Saint-Fleuret les 6 et 7 juillet, sortie à Martel le 24 septembre, repas d’automne en octobre, sortie estofinade en novembre et quine en décembre. Les activités sur place sont maintenues et des projets sont à l’étude, sans oublier les rendez-vous de la Fédération (belote, Dicos d’or, pétanque, rando, voyage…).

A l’issue du renouvellement des membres du conseil d’administration, Nathalie Couseran soulignait l’investissement et le dynamisme des adhérents avec un club qui rayonne dans les activités du village et Gilbert Volte faisait un appel aux volontaires pour participer à la belle aventure de Générations Mouvement.

Dans la convivialité et la bonne humeur, tout le monde s’est installé autour des tables pour déguster la galette des rois.