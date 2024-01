Golinhac. D’importants travaux de rénovation à venir

Alexandre Bénézet, maire, a présenté les vœux de la municipalité, à la salle des fêtes, en présence de Jean-Claude Anglars, sénateur et conseiller départemental du canton Lot et Truyère, Nicolas Bessières, président de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère. Une centaine de personnes ont répondu à l’invitation pour écouter les discours concernant la commune. Tout d’abord, le maire a remercié tous les acteurs locaux pour leur investissement : les artisans, les commerçants, les bénévoles, les élus, les agents communaux ainsi que les associations diverses qui contribuent à donner une réelle dynamique économique, sociale, culturelle et sportive au village. Ces forces vives jouent un grand rôle d’ attractivité, de complémentarité et de dévouement. L’année 2023 a été consacrée en partie à la voirie et de gros entretiens sur les logements communaux ainsi que l’élaboration de dossiersz de demande de subvention pour les grands chantiers de 2024, des financements rassurants ont déjà été accordés. Cette année, les travaux de rénovation vont débuter concernant l’ancienne école privée et le couvent, la création d’un logement dans le bourg et un lotissement avec 5 lots à bâtir. Le maire a ensuite présenté les nouveaux arrivants sur la commune en 2023.

Enfin, M. Anglars et M. Bessières ont félicité la municipalité pour son dynamisme et sa vision sur les projets à venir.

La municipalité offrait ensuite un vin d’honneur autour duquel s’est clôturée cette rencontre amicale.