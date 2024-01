Espalion. Tout roule pour Les "Vieilles bielles de l’Aubrac"

L’association a tenu son assemblée générale ce dimanche matin, à la salle de la gare à Espalion.

Créée en 1999, l’association espalionnaise "Les Vieilles bielles de l’Aubrac" regroupe un peu plus d’une centaine de collectionneurs passionnée de belles mécaniques originaires de tout le Nord Aveyron. Chaque année, l’association organise régulièrement des sorties conviviales et divers événementiels "pour cultiver et véhiculer" une passion commune. Comme chaque année, l’assemblée générale a fait salle comble dans le local de l’ancienne gare. Après les remerciements d’usage aux collectivités qui soutiennent l’association (la municipalité d’Espalion était représentée par Yolande Brieu, adjointe au maire) elle aura été l’occasion pour le président Claude Fougassies de donner la parole aux différents animateurs pour dresser un bilan détaillé de chaque sortie. D’avril à octobre, une douzaine de périples ont conduit les participants à la découverte d’un site particulier avec une halte gastronomique au restaurant à midi. Toujours dans une belle ambiance amicale.

Retour de la journée des véhicules d’époque

Tous les deux ans, cet événement d’envergure mobilise l’ensemble des acteurs du club une bonne partie de l’année. Cette année encore, le 14 juillet, véhicules d’exception (voitures, tracteurs, camions, motos, mobylettes…) feront le show dans toute la ville et sur les allées du foirail où se déroulera le concours d’élégance. À cette occasion l’association a prévu de concocter un programme d’exception avec buvette, tombola (avec une voiture Twingo, un brasero, un compresseur, un nettoyeur haute pression, des aspirateurs de voitures et nombreux lots en jeu).

L’objectif étant de faire encore mieux que l’édition 2022 qui, avec la participation de la plupart des clubs de la région, avait réuni plus de 300 véhicules d’époque et 80 tracteurs et animée de la plus belle des manières le territoire en drainant de très nombreux visiteurs.

PS : Le conseil d’administration se réunira dans les prochains jours pour former le nouveau bureau qui ne devrait guère changer.