Coubisou. Bienvenue à Timéo et à Benjamin

Naissance le 30 octobre d’un garçon, prénommé Timéo, premier enfant venu combler de joie le foyer de Damien Grignac et Astrid Grand. Timéo est le premier petit-enfant de Véronique et Hervé Grignac demeurant Le Plessis-Trévise (Val-de-Marne), et l’arrière-petit-fils d’Huguette Grignac à Estaing.

Le 29 novembre, c’est Benjamin qui venait combler de joie le foyer de Mélody et Guillaume Mouret. Benjamin est le premier petit-enfant de Corinne et Didier Mouret demeurant Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis).

Timéo et Benjamin sont les deux premiers arrière-petits-enfants de Raymonde Landreau domiciliée au Causse.

Nous adressons toutes nos félicitations aux parents, nos compliments aux grands-parents et à l’arrière-grand-mère et tous nos meilleurs souhaits à Timéo et Benjamin.