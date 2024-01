Espalion. Une agréable rencontre autour de la galette des rois

Emmenée par Emmanuel Barroso, Christian Auguy, Nicole Barroso, Marie-Noëlle Bioulac, Jean-Pierre Bessière, et Karine Perrot, la Pétanque saint-cômoise affiche un beau dynamisme. L’arrivée d’une dizaine de joueurs, portant le nombre de ses licenciés à 55 environ atteste de la vitalité de l’association qui vient de se doter d’un site internet. L’excellente ambiance qui règne en son sein et son esprit de convivialité contribuent à cette réussite et on en a encore eu le preuve samedi dernier où la quasi-totalité de ses adhérents se sont retrouvés au siège chez Francis Revel pour partager la galette des rois, accompagnée de cidre.

Un agréable moment d’échange entre les participants. L’essayage des tenues pour les nouveaux joueurs, et la prise de licence pour les retardataires étaient également à l’ordre du jour.

Une nouvelle rencontre est prévue à la mi-février pour lancer véritablement la saison et faire le point pour engager les différentes formation en coupe de France, ainsi que dans les championnats féminin, Open et vétérans.