Rignac. Des vœux pour sensibiliser le public

Le foyer de vie Marie-Gouyen s’est mobilisé pour fêter la nouvelle année. Les résidents étaient réunis devant un grand écran dans la salle à manger pour écouter en direct et en visioconférence les vœux de l’association APF France Handicap. La présidente, Pascale Ribes, et le directeur général, Serge Widawski, ont présenté les dispositifs d’accompagnement qui étaient en place dans toutes les régions de France. Ce tour de la France a fait ressortir que trente-cinq villes n’étaient pas encore aux normes pour que les personnes en situation de handicap puissent trouver leur place.

Les responsables ont abordé le projet "Droits devant, droits d’avenir, soyons le changement", un projet associatif qui porte trois ambitions pour les personnes en situation de handicap et la société toute entière : défendre et mettre en œuvre les libertés et les droits fondamentaux ; agir pour une société juste, solidaire et durable ; mettre les droits humains en premier. Avec "Tous en scène pour le handicap", les responsables ont rappelé que cette série de programmes courts diffusés à la télévision, d’un ton décalé, portés par des artistes, comédiens et humoristes avait été créée pour sensibiliser le grand public aux difficultés des handicapés ... : "On doit se mobiliser pour incarner le changement", a conclu la présidente. Cette cérémonie de vœux a été ponctuée par le partage de la galette.