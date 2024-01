Saint-Saturnin-de-Lenne. Les pompiers de Saint-Geniez ont fêté la Sainte-Barbe à Saint-Saturnin

Tout récemment, Saint-Saturnin-de-Lenne a reçu les sapeurs-pompiers du centre de Saint-Geniez-d’Olt pour fêter la Sainte-Barbe ; cette belle journée restera dans la mémoire du village.

Dès 16 h, le matériel des pompiers était présenté sur le Pré de La Clastre. La population est venue comprendre le fonctionnement de ce matériel grâce aux explications des pompiers. À 18 h, dans l’église du village, une très nombreuse assistance participait à la messe célébrée par Monseigneur Luc Meyer et le père Aurélien de Boussiers.

Tout le monde se rendait ensuite à la salle des fêtes pour écouter les discours d’usage. Mmes et MM. les pompiers étaient entourés de nombreuses personnalités : Jean-Claude Luche, sénateur, C. Naudan, président de la CCCA, MM. les maires de Saint-Geniez, Saint-Martin et La Capelle, les élus de Saint-Saturnin et des villages voisins, du directeur départemental adjoint du Sdis, des représentants des centres du Nord-Aveyron, Laissac, Séverac, Saint-Laurent, Nasbinal, des représentants des gendarmeries de Saint-Geniez et de Séverac. Il y avait aussi de nombreux habitants de Saint-Saturnin et d’ailleurs. C’est avec des propos touchants que le maire, Yves Bioulac, s’est adressé à cette nombreuse assemblée et aux pompiers. "J’ai une grande admiration pour les pompiers bénévoles…, dit-il. Ils donnent de leur temps, de leur disponibilité pour aller au-devant des sinistres de quelque nature que ce soit. Parfois, au risque de leur propre santé, voire de leur vie, et en tout cas au détriment de leur confort personnel". À sa suite, les autres intervenants ont assuré les pompiers de leur reconnaissance et de celle de la population pour leur disponibilité, leur professionnalisme, leur sens des autres. M. Bories, maire de Saint-Geniez, a expliqué que "le centre de Saint-Geniez rayonne sur un territoire vaste et varié depuis Saint-Saturnin et le Causse jusqu’à l’Aubrac et donc la décentralisation de la Sainte-Barbe a du sens…" C’est pourquoi elle a lieu cette année à Saint-Saturnin. Le chef du centre de Saint-Geniez, Jean-Marc Courtial, a dressé le bilan des interventions des pompiers sur ce territoire. Il a présenté la section des Jeunes sapeurs-pompiers qui comprend dix jeunes.

Depuis septembre 2023 ceux-ci se forment à raison d’un samedi sur deux ; dans trois ans ils auront le brevet JSP. Une minute de silence a été demandée à la mémoire des pompiers décédés. Plusieurs pompiers ont été décorés à la hauteur de leur mérite ; le capitaine Jean-Marc Courtial, après plus de 40 ans de service, a reçu la médaille Grand Or.

La cérémonie s’est terminée avec un apéritif convivial qui a réuni plus de 150 personnes. Cette forte présence témoigne de la reconnaissance des populations à l’endroit des pompiers, ces acteurs bienveillants, protecteurs et généreux, toujours prêts à secourir les accidentés et à prévenir les dangers quotidiens.