Manifestations des agriculteurs : ils investissent un supermarché à moitié nus, l'opération insolite des paysans du Lot

Voici pourquoi vous avez peut-être vu passer des agriculteurs à moitié nus au moment de faire vos courses.

"Ils nous plument, on est à poil !", ont parfaitement illustré les agriculteurs du Lot ce samedi 27 janvier 2024. La Confédération paysanne a manifesté en sous-vêtements entre les rayons d'un supermarché Carrefour Market à Figeac. "Par cette action nous appelons aussi les consommateurs à être plus responsables dans ses achats, même si nous savons toutes et tous que c'est compliqué pour beaucoup de monde".

Dans le magasin, les agriculteurs se sont mis à nu suite aux annonces du Premier ministre Gabriel Attal. "Les mesures proposées ne sous satisfont pas et nous restons très vigilants quant à leur contenu". Avant d'énumérer le manque de moyens attribués pour l'agriculture biologique, un manque de précision concernant la construction de retenues d'eau et en dénonçant des "normes sanitaires inadaptées".

La Confédération paysanne exige également une meilleure application de la loi Egalim que pour "nos produits ne soient pas achetés en dessous de leur coût de revient", tout en exigeant une meilleure rémunération pour les cotisants solidaires, paysans et agriculteurs dans le Lot et en France. "En France aujourd’hui est-il normal qu'un agriculteur soit en dessous du seuil de pauvreté et que le salaire moyen de l’ensemble des éleveurs soit de 680€/mois ?"

Reprise des manifestations ce lundi ?

La colère des agriculteurs ne faiblit pas en France, les actions risquent de passer un nouveau cap à partir de lundi 29 janvier 2024.

Les syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs ont annoncé vouloir opérer à un "siège" de Paris, tout en appelant les agriculteurs des départements voisins à converger vers la capitale tout en obstruant les grands axes routiers. Dans 17 départements autour de Paris, des volontaires ont déjà annoncé leur participation à cette action. Dans le Lot-et-Garonne, la Coordination rurale compte également monter jusqu'à Paris dans l'optique de bloquer le marché de Rungis.

Partout en France, les barrages risquent d'être installés à nouveau sur les autoroutes et des actions de plus en plus ciblées pourraient être menées tout au long de la semaine.