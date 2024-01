Manifestations des agriculteurs en Aveyron : jour après jour, voici où sont prévues les actions cette semaine

La contestation agricole ne faiblit pas. En Aveyron, après une première semaine de mobilisation, la FDSEA et les JA ont d'ores et déjà programmé et communiqué sur de nouvelles actions cette semaine.

Les Jeunes agriculteurs et la FDSEA de l'Aveyron ont pris la décision de ne pas s’arrêter aux dernières annonces effectuées par le Premier ministre, Gabriel Attal, lors de son déplacement en Haute-Garonne, vendredi 26 janvier 2024.

"Continuer à porter les messages"

Aussi, alors qu'une quarantaine de blocages reste active en France et qu'une grosse mobilisation est en cours sur Paris et la région parisienne, en province, la mobilisation ne faiblit pas non plus. En Aveyron, les organisations syndicales annoncent "une semaine d’actions qui démarre dès aujourd’hui (lundi, NDLR)".

"Insatisfaits, inconsidérés"

"Insatisfaits, inconsidérés, c’est ainsi que l’on peut traduire le ressenti de nombreux agriculteurs à la suite des annonces du premier ministre, vendredi soir. Dès aujourd’hui, les syndicats majoritaires relancent un planning d’actions pour continuer à porter les messages ! Il est impensable d’en rester là.

Lundi 29 janvier

Après avoir interpellé les parlementaires de l'Aveyron, une action est menée Leclerc de Villefranche-de-Rouergue, "sur le prix et les origines des

produits".

Mardi 30 janvier

Une action est prévue dans une grande et moyenne surface à Millau. Le lieu et l’heure de l’action seront communiqués ultérieurement.

Mercredi 31 janvier

La FDSEA et les JA annoncent d'ores et déjà une action de taille en tracteurs et bétaillères à Rodez, à partir de midi.

Jeudi 1er février

Après Millau, jeudi, les syndicats interviendront dans une grande et moyenne surface de Rodez.