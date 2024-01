DIRECT. Manifestations des agriculteurs : "siège de Paris", autoroutes coupées, nouvelles annonces... suivez l'évolution de la situation ce lundi

De nouvelles annonces du gouvernement ?

Sur le plateau de Telematin, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, l'a affirmé ce lundi 29 janvier : "on continue à travailler avec leurs représentants (des syndicats agricoles, NDLR) pour proposer un certain nombre de mesures qui viendront attester la volonté du gouvernement, à la fois de sortir de la crise mais surtout d'apporter des réponses concrètes". Quand ? "Dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses qu'on pourra poser sur la table", a répondu le ministre.