Laissac-Sévérac l'Église. Pro Motoculture Johnson se diversifie

Depuis plus de cinq ans, la société Pro Motoculture, dirigée par Benjamin Johnson, entretient, répare, installe et vend du matériel de motoculture et espaces verts.

Les clients peuvent y trouver une large gamme de tronçonneuses, taille-haies, débroussailleuses, tracteurs tondeuses, robots de tonte, quads, motos, motos électriques…

Mais le service ne s’arrête pas là.

En effet, depuis décembre dernier, Benjamin et son équipe, Alexandra et Christian proposent un espace dédié au vélo "Ben Bike". Toutes les catégories sont proposées : VTT, route, gravel, vélo électrique, à la vente et à la réparation. Équipement homme et femme, accessoires divers, produits d’entretien, home-trainer sont également disponibles en boutique.

Le magasin se situe à la ZAE des Combes et est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Il est possible de le contacter au 05 65 61 23 67 ou au 06 52 72 76 07 ou également par mail : pmjonhson@la poste.net