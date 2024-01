Coubisou. PanneauPocket, un service gratuit pour les habitants

La mairie de Coubisou s’est équipée de PanneauPocket, l’application d’informations et d’alertes, dans le but d’être au plus proche de ses habitants. PanneauPocket est une application mobile qui permet aux collectivités de transmettre en temps réel des alertes, actualités officielles locales et messages de prévention. L’administré met en favoris toutes les entités qui l’intéressent (communes et intercommunalités, syndicat des eaux, de traitements des ordures ménagères, école, gendarmerie) dont il dépend…

Tout l’écosystème du citoyen se retrouve dans une seule et unique application. Une application gratuite, sans publicité, sans création de comptes ni aucune récolte de données personnelles. Il suffit de quelques secondes pour installer PanneauPocket sur son smartphone ou sa tablette (télécharger l’application panneaupocket) ; accessible sur ordinateur (www.app.panneaupocket.com).

La commune de Coubisou diffusera alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux à venir, événements de la vie quotidienne et manifestations…

Des informations que l’administré reçoit chez lui ou en déplacement, au travail ou en vacances.