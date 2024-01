Espalion. Succès confirmé pour la soirée prestige du rugby

Ce rendez-vous festif est devenu incontournable pour les amateurs de repas dansants.

Chaque fin janvier le RCENA remet le couvert. Toujours avec le même succès puisque la soirée affiche immuablement complet au grand dam des retardataires.

Outre l’intérêt pour les finances du club, cette soirée dansante montre toute l’énergie que le RCENA peut mettre en œuvre pour proposer un grand moment de partage et de convivialité. Derrière Laura Joulié grande maîtresse de cérémonie de la soirée, c’est près de 70 bénévoles qui étaient mobilisés. Les joueuses, et les épouses ou compagnes des joueurs avaient d’abord apporté la touche féminine dans la déco "très classe" de la salle. Côté cuisine le chef Janou et sa brigade de petites mains sont maintenant bien rodés. Si les ris d’agneaux font partie de ses grands classiques, cette année, le filet mignon de porc avec sa sauce aux champignons avait remplacé la poule farcie. Pour la farandole de desserts pas de soucis. Comme toujours, les joueurs cadets, juniors et seniors ont encore mouillé le maillot pour assurer le service avec sourire et efficacité.

Pour la partie musicale, après avoir fait l’unanimité l’an passé, l’orchestre Lotois Esta-Fêtes avait été reconduit. Sans surprise, en alternant variété, musette, rock, sans oublier un incontournable "paquito" il a fait le plein sur la piste de danse pour la plus grande satisfaction de tous.

Pour compléter ce week-end, les joueurs seniors ont dû enchaîner avec un long déplacement à Briatextes dans le Tarn pour une rencontre de rattrapage du calendrier. Là aussi ils ont brillamment "assuré" en ramenant un joli succès bonifié.