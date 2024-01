Laissac-Sévérac l'Église. Une nouvelle entreprise

CXJM création est un petit atelier de personnalisation textiles et accessoires qui s’efforce de répondre à toutes les commandes personnalisées. Clarisse et Xavier Ferrer, originaires de l’Hérault et résidant à Laissac depuis deux ans, désiraient proposer aux habitants un service pas encore présent sur la commune, prenant en compte l’imagination et les idées des clients à des prix compétitifs. C’est ainsi que cet atelier un peu atypique a vu le jour. N’ayant pas encore de lieu dédié, Clarisse et Xavier se déplacent et vont à la rencontre des clients sur rendez-vous. La technique utilisée est celle du flocage qui permet de personnaliser les textiles des clients. Le projet, à court terme, est de réaliser des broderies et accessoires et d’ouvrir une boutique. Infos sur www.cxjmcreation.fr ou 07 88 96 25 62 ou cxjmcreation@gmail.com