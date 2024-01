Airbnb : l'Aveyron récolte 330 000 € de taxe de séjour, quelles sont les communes qui tirent leur épingle du jeu ?

En Occitanie, Airbnb a reversé plus de 16,3 millions d’euros de taxe de séjour aux communes de la région, en ce début d’année. En Aveyron, c’est Millau qui se voit reverser la plus grande somme : 44 000 €.

Barcelone, Lisbonne, New York, Saint-Malo… Depuis plusieurs années, la plateforme de meublé de tourisme Airbnb est régulièrement dans l’œil du cyclone, accusée par les villes touristiques de contribuer à la pénurie de biens et à l’inflation dans l’immobilier.

Une belle manne financière

En Aveyron, le géant américain fut aussi, en son temps, dans le viseur des hôteliers. Pour les communes en revanche, Airbnb est synonyme d’une belle manne financière ! Depuis plusieurs années, le site de locations applique une réversion de la taxe de séjour à celles-ci.

Millau, Rodez et Villefranche-de-Rouergue les plus lotis

En 2023, il a ainsi reversé plus de 187 millions d’euros à plus de 24 500 villes et villages français pour le compte des hôtes, soit une croissance de plus de 25 % par rapport à 2022. Les grandes villes sont, bien entendu, les grandes gagnantes grâce au retour des voyages internationaux et des grands événements après la crise sanitaire : plus de 31,7 M€ ont été remis à Paris, 1,5 M€ à Bordeaux ou encore 1,4 M€ à Toulouse…

Et les petites collectivités ne sont pas en reste, non plus. C’est le cas dans notre département. À commencer par Millau. En 2023, la sous-préfecture du Sud-Aveyron, s’appuyant sur plusieurs événements estivaux et l’attractivité des gorges du Tarn, a récolté 44 000 €.

Rodez, avec 35 000 €, et Villefranche-de-Rouergue, 11 000 €, complètent le podium des communes les mieux loties de l’Aveyron qui compte plus d’un millier de logements inscrits sur Airbnb. En tout, l’Aveyron s’est vu remettre plus de 330 000 €.

"Le fruit de l'accueil exceptionnel proposé par nos hôtes locaux"

"Cette manne pour les collectivités est le fruit de l’accueil exceptionnel proposé par nos hôtes locaux, et de l’existence d’un cadre réglementaire national proportionné, qui a permis un développement durable des locations saisonnières dans tout le pays, au bénéfice de l’économie et de l’attractivité de nombreux territoires. Nous continuerons à travailler avec les municipalités françaises pour les soutenir dans la mise en place de règles locales afin de préserver l’opportunité pour les familles locales de compléter leurs revenus avec Airbnb et d’encourager la répartition des retombées économiques du tourisme dans un nombre croissant de villes et de villages", a expliqué récemment la plateforme américaine, née à San Francisco, dans un communiqué de presse. Tout en se félicitant du nombre croissant du nombre de réservations. Et d’un avenir qui s’annonce radieux avec notamment l’organisation des Jeux Olympiques. Cela ruissellera-t-il encore un peu plus sur les communes aveyronnaises ?

