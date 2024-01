Football : à Rodez, que faut-il attendre d'ici à la fin du marché des transferts, jeudi 1er février ?

Le Raf n'a enregistré jusqu'à présent aucun départ ni aucune arrivée lors du mercato hivernal, qui ferme ses portes jeudi 1er février à minuit.

Le marché des transferts hivernal se termine jeudi 1er février à minuit. La promesse d’une journée agitée pour les dirigeants de clubs professionnels. Cela sera-t-il aussi le cas pour l’état-major ruthénois ? Pas certain.

Après un mercato sans aucun mouvement, ni dans le sens des arrivées ni dans celui des départs, l’effectif sang et or ne devrait pas connaître de trop grands bouleversements dans la dernière ligne droite. Premier indice, tous les joueurs ont d’ailleurs pris part à l’entraînement, hier matin, à l’exception de Lionel Mpasi (sélection) ainsi que des blessés Joris Chougrani et Stone Mambo.

"Personne n'est intransférable"

Mais aucune porte n’est définitivement fermée. Le président Pierre-Olivier Murat a l’habitude de dire que "personne n’est intransférable", ce qui signifie qu’une grosse offre est susceptible de faire bouger les lignes. A ce titre, les cas de Serge-Philippe Raux-Yao et de Killian Corredor, qui font partie des sang et or les plus courtisés par des clubs plus huppés, sont donc à surveiller.

Toutefois, les chances de départ de Serge-Philippe Raux-Yao se sont réduites depuis que Montpellier a fait de Modibo Sagnan (ex-Utrecht) sa priorité au poste de défenseur central pour pallier le probable départ de Maxime Estève à Burnley, en première division anglaise. Reste à voir si d’autres courtisans du colosse ruthénois vont se manifester lors du dernier jour.

Un renfort en piston droit ?

Du côté des arrivées, Rodez ne se trouve pas dans une obligation de se renforcer à tout prix, en raison de ses bonnes performances (11e avec 11 points d’avance sur la zone rouge). En dehors de la réaction à un éventuel départ, une petite retouche n’est cependant pas à exclure. Après tout, les Ruthénois ont pris l’habitude de recruter lors du dernier jour du marché hivernal les années précédentes : Louis Torres et Martin Adeline l’an dernier, Serge-Philippe Raux-Yao et Jean-Pierre Tiéhi en 2022.

S’il devait en être de même cette année, cela pourrait concerner le poste de piston droit. Les dirigeants se sont penchés dernièrement sur le cas de Tom Meynadier (Goal, National). Et nos confrères d’Ouest-France ont évoqué la possibilité d’un prêt de Dembo Sylla par Lorient (L1). Un axe qui a souvent été activé ces dernières années, puisque depuis 2020, les Merlus ont déjà prêté Julien Ponceau, Loris Mouyokolo et Sambou Soumano à Rodez.