Laissac-Sévérac l'Église. Les résidents de l’Ehpad Adrienne-Lugans ont dégusté la galette des rois

La direction et le personnel de l’Ehpad Adrienne-Lugans ainsi que le bureau de l’association "résidence Jumelous" qui participe à la gestion de la structure, ont proposé dernièrement un moment convivial aux résidents à l’occasion de la nouvelle année.

La présidente de l’association, Christiane Falguière et la directrice, Jacqueline Planat ont rappelé les faits marquants de l’année écoulée et ont présenté leurs meilleurs vœux aux personnes âgées en présence des membres du conseil d’administration. Elles ont également souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants et ont eu une pensée particulière pour tous ceux qui ont quitté l’établissement.

Puis ce fut le moment très attendu de partager la galette et de boire le verre de l’amitié.