Clap de fin pour la saga Moisset-Fages au Relais de Boralde d'Espalion

Depuis vendredi, Françoise et Gérard Fages sont retraités et la saga familiale Moisset-Fages riche de plus d’un demi-siècle s’est ainsi terminée.

C’est le 1er septembre 1971 que Jacques et Mimi Moisset ont pris la succession de M. et Mme Sellier au Relais de Boralde. Leur fille Françoise les a rejoints en 1979, à sa sortie de l’école, puis avec son mari Gérard Fages ils ont assuré la direction du Relais de Boralde en 1987. Une affaire familiale qui proposait tous les jours à sa clientèle des repas traditionnels faits maison, avec des produits locaux, et disposait de 14 chambres. Un vaste parking, et une grande salle leur permettaient également d’accueillir des groupes, des banquets, des repas de mariage… Des moments forts complétaient leur activité : l’ouverture de la pêche, l’accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qu’ils n’hésitaient pas à aller chercher en centre-ville, les vacanciers en demi-pension, les réveillons dansants de 1975 à 2015.

De 1995 jusqu’au Covid en 2020, ils ont organisé, en partenariat avec Sylvie Pullès, Robert Bras, Véronique Pomiès, Alain Manez, Dewez, Fabre… cinq à six thés dansants par an, qui attiraient de nombreux amateurs de toute la région. Enfin ils ont créé une nouvelle activité couronnée de succès, les repas à thème, proposant ris d’agneau, chevreau à l’oseille, stockfish, choucroute.

Une carrière bien remplie, faite d’accueil et de simplicité, riche d’anecdotes qui a joué les prolongations lundi en fin d’après-midi où ils ont accueilli leurs nombreux clients, amis et fournisseurs pour leur dire "au revoir" et clôturer leur aventure.

Réouverture à Pâques

Leurs successeurs, venus du sud, sont Laurent Lebasque et Sébastien Rozière qui dirigera l’affaire.

Originaire du Malzieu, il a tenu "La Trueira" au Malzieu, puis un restaurant-pâtisserie artisanal à Montpellier. Après quelques travaux de rafraîchissement, l’établissement rouvrira le week-end de Pâques et privilégiera les pèlerins de Saint-Jacques le tourisme en été avec repas du soir à base des produits locaux, hôtel en demi-pension et sur réservation à midi pour des groupes, banquets, mariages…

Une nouvelle page qui s’ouvre, avec déjà des réservations de pèlerins ou pour la fête de la transhumance.