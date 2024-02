Laissac-Sévérac l'Église. La communauté scolaire s’oppose à la suppression d’une classe à l’école

Les parents d’élèves de l’école Charles de Gaulle de Laissac se sont mobilisés à la sortie des classes pour protester contre l’annonce d’une possible suppression d’un poste d’enseignant au sein de l’école.

À l’appel de l’association des Parents d’élèves et des parents délégués au conseil d’école, l’équipe éducative a pu compter sur le soutien de bon nombre de parents.

En effet, à grand renfort de banderoles et de slogans accrocheurs, leur intention était bien de faire entendre leurs voix jusqu’à la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN). L’école compte aujourd’hui cinq postes d’enseignantes pour un effectif de 88 élèves cette année. Ce ratio peut être considéré comme idéal en ce qui concerne les conditions d’apprentissage puisque cela représente un nombre compris entre 15 et 20 enfants par classe.

De quoi permettre aux maîtresses de s’attarder sur les difficultés de chacun, d’appliquer au mieux l’inclusion voulue par notre président auprès des enfants à besoins spécifiques, et d’encourager les efforts et les progrès. Ce qui fait de l’école Charles-de-Gaulle une école où les résultats scolaires sont en nette progression, c’est justement cette cohérence entre le nombre d’élèves et le nombre d’enseignants. Et bien évidemment, c’est cela que souhaitent préserver les parents d’élèves…

Ils estiment leur demande légitime, et ils espéraient être entendus par la Directrice académique des services de l’Éducation nationale lors d’une réunion dédiée mercredi dernier au sein des locaux de la DSDEN. Malheureusement, cette réunion n’a fait que confirmer la suppression de poste pour la rentrée 2024.

Les parents d’élèves ne comptent pas baisser les bras et envisagent d’autres actions pour conserver leurs maîtresses.