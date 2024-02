Rignac. "Rencontres citoyennes" maintient son cap

Cent une conférences : 8 686 participants ; 7 pièces de théâtre : 1 738 spectateurs ; 9 spectacles : 3 060 personnes. Soit 13 484 personnes qui ont participé aux 117 conférences, spectacles, pièces de théâtre de l’association Rencontres citoyennes depuis 2009. De quoi satisfaire le président Christian Valayer et son conseil d’administration : " On maintiendra le cap des 9 activités mensuelles au cours de cette année", a précisé le président.

Avec 7 journées culturelles et de loisirs dont un voyage en Italie, tous ces chiffres montrent la bonne santé de l’association qui est due au fait qu’elle a su se forger une réputation par des conférences avec des thèmes d’actualité et des intervenants de qualité. Elle est aidée dans son entreprise par les infrastructures du village, par la mairie et la communauté de communes qui mettent à disposition les salles et le matériel nécessaire, par les hôtesses d’accueil de l’office de tourisme du Pays rignacois, par des commerçants et entrepreneurs locaux qui agissent à titre de sponsors ou pour des soutiens logistiques.

Accompagnement scolaire

La responsable Dany Bras a présenté le bilan de l’accompagnement scolaire à l’école Jacques Perrin qui en est à sa 14e année et qui est régi par une convention avec la communauté de communes du Pays rignacois renouvelable par tacite reconduction : 21 bénévoles les lundis et jeudis de 16 h 15 à 17 heures encadrent 18 élèves de CP, CE et CM choisis par les enseignants en accord avec les parents qui font part régulièrement d’un retour très positif. Le compte rendu financier du trésorier Pierre Tarayre a montré que l’exercice 2023 était déficitaire mais que les finances de l’association n’étaient pas en péril : "La cotisation pour cette année reste à 10 €", a annoncé le trésorier.