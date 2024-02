Montrozier. Six nouveaux membres ont rejoint "Mémoires de nos villages"

L’association "Mémoires de nos villages" a tenu tout récemment son assemblée générale. Une trentaine de personnes était présente dont Bernard Arette et Caroline Aouat élu et conseiller municipal. Dans son rapport d’activité, la présidente Marie-Rose Vernhes a indiqué que l’association compte 244 adhérents, dont 6 nouveaux. 2024 sera l’année de la commémoration de la libération. "Le cahier de Léonie" paraîtra en décembre. Une exposition d’objets de la 2e Guerre mondiale, prêtés par Vincent Besombes, sera exposée à la médiathèque. Les tableaux d’art brut de Georges Gouzy – une figure de nos villages – seront exposés à la médiathèque.

Mme Vernhes a insisté ensuite sur les actions à mener sur les "pierres". Ce projet a été présenté par Jean Laporte, vice-président de l’association. Nettoyage du lavoir du lieu-dit Encarques et du lavoir des mineurs dans les plaines basses de Gages en 2023. En 2024 on poursuivra la rénovation de ce patrimoine. Monsieur Laporte en profite pour demander l’aide de bénévoles pour cette activité. Le rapport financier est présenté par Mireille Belly. Il est positif. La réunion qui fut riche en prises de parole et d’échanges s’est terminée avec l’élection du nouveau bureau. Rose Vernhes est reconduite à la présidence et Jean Laporte à la vice-présidence. Moity Maryline Moity est trésorière, assistée par Mireille Belly. Caroline Aouat est secrétaire, assistée par Colette Di Méo. L’assemblée s’est clôturée devant une part de brioche et des boissons fruitées.