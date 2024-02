Laissac-Sévérac l'Église. Du cinéma pour les élèves de l’école publique Charles-de-Gaulle

C’est avec beaucoup d’entrain que les élèves de l’école Charles de Gaulle se sont rendus au centre administratif pour assister à leur deuxième séance de cinéma. L’association Mondes et Multitudes a projeté aux plus jeunes cinq courts métrages intitulés "Petites casseroles", tantôt amusants, tantôt sensibles mais suscitant toujours autant d’émotions auprès des enfants.

L’un d’eux abordait avec beaucoup de subtilité la notion de différence qu’une main tendue va aider à surmonter. Les plus grands ont assisté au film d’animation "Ponyo sur la falaise" qui les a emmenés dans le monde du merveilleux, mais porteur d’un message sur les risques qui pèsent sur nos océans donnant ainsi de la matière à des échanges et à des réflexions avec les élèves lors du retour en classe. Les enseignantes remercient l’Association des parents d’élèves qui a financé les billets d’entrée et la mairie pour l’organisation de cette matinée culturelle.