Un Ehpad aveyronnais participe au concours de Miss France grand-mère 2024 !

Pour ce premier concours "Miss France grand-mère 2024" à l’initiative de Maud Pérault, infirmière de l’association "Les petits bonheurs de Maud", La Rossignole est le seul Ehpad aveyronnais à participer !

Près de 150 Ehpad de l’Hexagone ont souhaité participer à ce premier concours et, à l’instar de La Rossignole, vont organiser durant le mois de février, une journée de "mise en beauté" pour leurs candidates, afin de prétendre décrocher le premier trophée de la "Miss France grand-mère en fête 2024"…

Huit mamies en lice !

Concernant le village de La Rossignole, défi relevé pour 8 mamies qui sont désormais en lice, il s’agit de Lucette, de Jeanne, de Mireille, d’Yvette, de Claudie, de Louise, de Lucette et de Chantal et elles se sont retrouvées ce lundi, avec huit étudiants en BP coiffure 1re année au CFA, autour de leur professeur Florence Mouillaud. Un partenariat intergénérationnel grandement apprécié autant des jeunes que des aînées. "Venir coiffer des mamies est pour les jeunes, une expérience très enrichissante, faite d’empathie, de douceur et d’échanges, qu’ils ne sont pas près d’oublier".

Une journée riche en émotions

La journée a été chargée et a commencé par une séance de photos « avant », puis chaque jeune a pris en charge une des candidates pour une séance coiffure. Une séance qui fut des plus concluantes, les coiffées ne tarissant pas d’éloges sur leur coiffeur du jour, certaines ne se reconnaissant même plus après cette mise en beauté ( !).

Après ce petit moment hors du temps, l’embellissement s’est poursuivi avec une séance maquillage, où là encore le juste "dosage" et la douceur étaient de mise : il s’agissait de mettre en valeur le visage et la coiffure, mais tout en retenue, pour une parfaite alchimie. La journée s’est terminée avec une deuxième séance photo « après » et les deux séries ont été envoyées au siège national du concours pour être mises sur la plate-forme de votes en ligne.

Le résultat était bluffant et sans la moindre hésitation (ni chauvinisme !), on aurait volontiers voté pour elles ! Seulement les votes ne seront ouverts qu’à la fin du retour de toutes les "mises en beauté", soit début mars, il s’agira jusqu’à fin avril de voter en scannant le QR code du concours.

Verdict début mai

Les résultats et donc le sacre de la première Miss France grand-mère 2024, sont attendus début mai, alors d’ici là, on croise les doigts pour les représentantes aveyronnaises et on salue à la fois cette belle initiative, mais aussi le personnel de La Rossignole et les jeunes apprentis du CFA qui s’y investissent…