Aveyron : pourquoi la conciergerie, ce nouveau service d'un nouveau genre pour la gestion des biens immobiliers, a-t-elle le vent en poupe sur l’Aubrac ?

Du Nayrac au Carladez, ce service se développe de plus en plus, preuve de l’attrait touristique du Nord-Aveyron.

Fondatrice des "Clés de Do" en juin dernier au Nayrac, Doriane Riani n’en revient pas du succès de son service de conciergerie. "Il y a un sacré marché avec beaucoup de Parisiens mais aussi des locaux", lance-t-elle. Conséquence de l’attrait touristique du Nord-Aveyron, le nom Aubrac fait plus que jamais rêver, conséquence aussi de l’importance et du nombre de résidences secondaires. Si cela peut être un frein pour l’accueil de nouveaux arrivants sur le plan démographique et donc économique, c’est aussi un atout non négligeable, les propriétaires mettant à la location ces mêmes résidences secondaires et autres biens immobiliers.

"Face à l’inflation, le marché s’ouvre à la location"

Doriane Riani propose ainsi plusieurs formules : la gestion complète avec la prise en charge des réservations, des encaissements, des renseignements, des échanges avec les clients et offices de tourisme, etc. et les formules Commercial et Commercial Plus où le propriétaire se charge de l’accueil. Et la gestion complète fait déjà le plein cette année. " Il y a un sacré boum. Face à l’inflation, le marché s’ouvre à la location. Je ne m’attendais pas à voir d’aussi belles maisons mais je ne veux pas m’éparpiller pour bien faire les choses. Je veux me démarquer par la qualité, jouer la proximité en me rendant sur le terrain, je me suis limitée à un rayon de 30 km. " Le service de conciergerie, clé en main pour le propriétaire, bénéficie aussi de l’évolution du mode de consommation. "Le marché de l’hôtellerie a changé, encore plus depuis le Covid-19. On regarde d’abord un appartement, du Airbnb. Tout le monde veut se mettre en location. Je suis là pour conseiller, notamment sur le bien-fondé d’une location pour certains", poursuit Doriane Riani qui s’appuie sur une expérience de près d’une décennie à l’hôtellerie du Bowling du Rouergue.

Doriane Riani alias "Les Clé de Do". De même, Alexandre et Mélinda se lancent dans la conciergerie en Carladez.

Une offre locale et familiale

Devant une telle demande, elle propose une nouvelle activité, "un petit Booking du Nord-Aveyron, plus familial, plus local" avec la création du site internet pause-aveyronnaise.com, une proximité qui ne peut que rassurer les propriétaires.

La clientèle vient de toute la France, les étrangers sont attirés par des biens atypiques comme, par exemple, une maison avec du cachet rétro et une belle vue. "J’ai remarqué que chaque bien s’adresse à une cible tels que le chalet pour les amoureux, la villa des étrangers, la maison pour les familles…" à cela s’ajoute un autre paramètre, l’âge et le vieillissement des propriétaires. "Ce sont beaucoup de personnes âgées qui sont dépassées par le numérique, cela les arrange que je prenne en charge la gestion, notamment sur le plan des réservations."

De quoi donner des ailes à Mélinda Loutil et Alexandre Pauleau (notre photo ci-contre) qui viennent de créer MA Conciergerie du Barrez. Un métier qu’exerçait Mélinda à La Rochelle. Locations de logement et services à domicile n’ont aucun secret pour elle. Le besoin de changer d’air, et après un coup de cœur pour l’Aveyron, les voici installés du côté de Valon à Lacroix-Barrez où ils ont tenu une épicerie l’été dernier. " J’ai toujours fait trois métiers en même temps et je veux conserver ce fonctionnement", résume pleine d’énergie Mélinda. Une façon de combattre la routine et de créer du lien. Car elle est aussi praticienne en énergétique chinoise et zoothérapeute. La conciergerie est une corde supplémentaire à son arc pour répondre aux besoins. À commencer par le château de Taussac où les propriétaires Alain et Cathy Cézac ont fait appel à eux. "Nous avons besoin de coups de main pour l’organisation des mariages, les réservations à l’hôtel et l’entretien du jardin. Quand nous les avons rencontrés, ils proposaient un service différent de la conciergerie classique avec une réelle volonté de s’impliquer", confie Alain Cézac. Soirées à thème et repas avec plancha seront ainsi proposés par la conciergerie du Barrez.

Mélinda Loutil et Alexandre Pauleau viennent de créer MA Conciergerie du Barrez. Reproduction - Centre Presse Aveyron

Tisser du lien

En effet, c’est le lien social qui anime Mélinda et Alexandre. "On éprouve le besoin de retrouver la nature, d’apprendre ce qui a été perdu. C’est pour cette raison que nous nous sommes installée en Aveyron. Couper du bois, faire un potager, vivre en autonomie." Et partager avec autrui. Comme c’est le cas dans leur hameau qui compte trois habitants hors saison. S’entraider aussi. La conciergerie devient alors une chaîne d’union.