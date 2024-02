En place pour la grande braderie de Rodez, les 8, 9 et 10 février

Durant trois jours, cette animation est organisée par l’association Cassiopée dans les commerces du centre-ville.



Cela n'a, pas encore, rien à voir avec la Grande brederie de Lille. Après la période des soldes, l’association Cassiopée va organiser à partir de jeudi 8 février et jusqu’au 10 février, une grande braderie au cœur de la ville. Les commerçants souhaitant écouler leurs stocks, cette animation est donc la bienvenue pour tous les commerces. La braderie d’hiver est organisée en partenariat avec Rodez agglomération et la Ville. Rodez agglomération aide financièrement les commerces et c’est dans ce but qu’ils ont mis en place ce rendez-vous. Des animations seront mises en place afin de créer une convivialité entre les commerçants et les Aveyronnais. Le radio truck Totem sera présent vendredi toute la journée, des interviews des commerçants seront retransmises pour donner envie aux habitants.

Chaque commerce va proposer une activité en partenariat avec les enseignes situées aux alentours, comme un atelier floral chez Suz and Lou ou encore une dégustation chez Signori Tartufi. Des jeux ainsi que des ventes flash seront aussi de la partie. Outre les vêtements et les chaussures, tout un panel de commerces joueront le jeu de cette grande braderie. Les Ruthénois pourront acquérir à des petits prix des bons produits qualitatifs, que ce soit des objets de décoration pour la maison, des lunettes ou même des denrées alimentaires.

Cette année, l’association Cassiopée a largement diffusé l’information un peu partout : sur les réseaux sociaux et par voie d’affichage dans l’agglomération de Rodez.

Les Aveyronnais pourront avoir accès à de nombreuses places de parking proches du centre-ville, à noter que les vingt premières minutes seront gratuites. Tout comme samedi après-midi.