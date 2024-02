Rignac. "Un œil sur le passé" lorgne vers l’avenir

Entre présents et représentés, un quorum de 80 % a permis à l’assemblée générale de se dérouler malgré l’absence du président empêché mais en présence de Graziella Piérini, conseillère départementale et d’Isabelle Mirabel adjointe au maire.

Les membres du bureau ont présenté le rapport moral et le rapport financier qui ont été approuvés : "Tant en visites qu’en inventaire nous sommes en croissance. Nous avons perdu quelques membres et nous ferons notre possible pour augmenter notre visibilité", ont souligné les rapporteurs qui ont certifié que "l’association est en croissance depuis sa création en 2019 et les résultats sont bons et les retours très positifs".

Nouvelle communication

Le rapport financier laisse apparaître un léger déficit. Un point clé de l’année 2023 est l’augmentation de 45 % des jours d’ouverture sur l’année grâce à l’embauche d’un salarié à temps partiel pendant 9 mois qui a permis d’ouvrir 5 jours par semaine l’été.

Les élus présents n’ont pas manqué de faire remarquer que l’association n’a pas fait jouer tous les leviers pour chercher de l’aide : "Nous sommes sans doute trop techniques et pas assez administratifs", a expliqué le rapporteur. L’assemblée générale a renouvelé les membres du CA.

"Lors de la réunion qui a suivi, Didier Martin a été élu vice-président chargé des communications, ce qui va sans nul doute améliorer les choses", a indiqué le président Jean-Louis Clergue. Jean-Pierre Cousseau a été maintenu vice-président. Ils peuvent compter sur le soutien de tous les membres. Le budget 2024 sera équilibré si toutes les recettes prévues sont effectives.

Depuis le début de l’année, cinq visites de bus sont confirmées, d’autres demandes arrivent car un autocariste est venu tâter le terrain : "On pense que le bouche-à-oreille commence à vraiment bien fonctionner." Enfin, le 28 juillet, une brocante professionnelle sera organisée.