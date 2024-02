Passion modélisme Espalion fait les choses en grand

Récemment, au centre Francis-Poulenc, l’association Passion modélisme Espalion a organisé son assemblée générale annuelle.

Après le succès rencontré lors du 1er Salon du modélisme en octobre 2019, les organisateurs ont pris la décision de fonder une association. Leur objectif était de pérenniser cet événement annuel et d’introduire le large univers des véhicules miniatures au grand public. C’est ainsi que Passion modélisme Espalion a vu le jour, avec à sa tête David Blanc en tant que président depuis lors.

En seulement 4 éditions, le salon a rapidement acquis une excellente réputation, et l’association a élargi ses horizons en participant à diverses animations, souvent orientées vers un public jeune, en collaboration avec d’autres associations locales.

Après avoir exprimé sa gratitude envers tous les membres du bureau, les bénévoles de l’association, la municipalité, les partenaires privés et les commerçants qui ont soutenu leurs projets, David Blanc a dressé le bilan des activités de l’année 2023.

Succès et Initiatives

Le 4e salon, qui s’est tenu les 28 et 29 octobre derniers, a attiré près de 3 000 visiteurs, offrant un spectacle intergénérationnel avec une variété d’expositions, de démonstrations et d’échanges mettant en lumière les talents et les créations des modélistes locaux.

Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir une multitude de modèles réduits, des trains miniatures aux véhicules militaires, en passant par les engins radiocommandés et les bateaux, ainsi que de nombreuses animations proposées par des clubs de passionnés venus parfois de loin pour participer à cet événement.

Pour les festivités de fin d’année, Passion modélisme a innové en installant, les 16 et 17 décembre, un parc de jeux gonflables dans les deux salles du centre Francis-Poulenc.

Cette initiative a remporté un vif succès, attirant 350 enfants qui ont pu profiter de jeux adaptés à leur âge et assister à un spectacle offert par l’association le samedi soir.

En collaboration avec l’association Écurie vallée d’Olt, Passion modélisme a également participé à la bourse des miniatures au mois d’août dernier. Des animations ont été proposées aux enfants par Passion modélisme lors de divers événements tels que les journées Yaka’venir, la Foire-exposition d’Espalion, la fête des écoles à Bozouls, ou encore le Téléthon, avec des stands de kartings à pédale et de pilotage de miniatures radiocommandées.

Cap sur 2024

L’année 2024 s’annonce prometteuse pour l’association, qui renouvellera toutes ses animations, y compris la 5e édition du salon du modélisme prévue les 26 et 27 octobre.

L’année débute avec la 1re édition de la course de côte d’Espalion le 10 mars, organisée par l’association en collaboration avec l’écurie Vallée d’Olt. Un autre nouveau projet pour Passion Modélisme est l’accueil, les 9, 10 et 11 mai, du Salon international du mécano, le célèbre jeu de construction.

La ville d’Espalion a été choisie par le club des Amis du Meccano – une association internationale dédiée à cette passion – pour accueillir son salon annuel.

Malgré un bilan financier légèrement déficitaire, l’assemblée s’est conclue dans l’optimisme et la satisfaction pour les adhérents de cette jeune association, qui se réjouissent des succès rencontrés par leurs animations. Le bureau est composé de David Blanc, président, Alex Moreira, vice-président, Fernande Moreira, trésorière, et Éva Savy, secrétaire.

Passion modélisme Espalion continue ainsi sa mission de promouvoir la passion du modélisme et de créer des moments inoubliables.