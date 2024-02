Rignac. Rencontres citoyennes a établi son programme

L’assemblée avait procédé à l’élection du conseil d’administration qui a élu le bureau : président : Christian Valayer ; vice-président : Fernand Lombard ; secrétaire : Charles Degoul ; secrétaire-adjoint : Graziella Pierini ; trésorier : Pierre Tarayre ; trésorière-adjointe : Joëlle Regimbeau. Le programme des activités de cette 16e année a été entériné par le conseil d’administration. Les activités ont démarré par l’assemblée générale du 26 janvier et la pièce de théâtre occitan-français jouée par Mélissandre Artus et Patrick Jan-George de jeudi 8 février. Il se poursuivra le 14 mars par une conférence sur Jean de la Fontaine par Colette Cambournac, le 25 avril, les maladies de la vue avec l’association Retina. Le spectacle de Wally "Ma distinction" avec Lilian Derruau suivra le vendredi 17 mai avant la dernière conférence de ce premier semestre qui traitera du Handisport avec Hervé Pélissier et le foyer de vie. Après l’interlude estival, les conférences reprendront le 19 septembre sur le thème "Arbres et haies" avec Sophie Hugonnenc. Puis le 24 octobre Emmanuelle Bessez évoquera la santé au travail. Le 21 novembre B. Soubès évoquera l’insurrection républicaine en Aveyron. Le programme s’achèvera le 12 décembre par un film débat sur l’exil, le chant des vivants avec Cécile Allégra. L’association reprogrammera la journée culturelle à la Cité de l’espace à Toulouse et renouvellera la journée conviviale habituellement prévue à Belcastel mais qui se tiendra dans un lieu à préciser à cause de travaux.