Laissac-Sévérac l'Église. La Transformerie dans l’air du temps

L’assemblée générale ordinaire de la Transformerie aura lieu le vendredi 16 février à 18 h 30 à la salle de réunion du rez-de-chaussée de la mairie de Laissac. L’Ordre du jour est le suivant : rapport d’activité, rapport financier, approbation des comptes 2023, affectation du résultat 2023, élection pour le renouvellement du conseil d’administration et questions diverses. À l’issue de cette assemblée, les membres du conseil d’administration seront réunis pour constituer un bureau.

D’ores et déjà, on peut souligner que le bilan pour l’année 2023 est très positif puisque riche en réemploi : plus de 42 tonnes ont retrouvé une seconde vie cette année à la Transformerie, dont l’action est plus que jamais dans l’air du temps. Les donateurs ont été nombreux à apporter des objets dont ils souhaitaient se séparer et les dons de plus en plus pertinents prouvent que l’information circule et que l’intérêt ne se dément pas.

L’association tient d’ailleurs à souligner l’action des nombreux bénévoles qui viennent trier, nettoyer les objets, avec assiduité ou plus ponctuellement, et les adhérents en nombre croissant qui soutiennent l’association et lui permettent d’exister. De même, il est souligné l’importance des clients qui viennent chiner dans la boutique et dont les achats financent les charges de l’association, et grâce à qui, elle s’autofinance à hauteur de 97 %.

Visite et ateliers au programme

La transformerie organise une visite des coulisses de l’établissement. Du dépôt à la zone de tri, il sera possible de suivre le flux des objets et le travail des bénévoles pour valoriser les dons reçus. Les projets de La Transformerie, peut-être moins visibles que la boutique mais qui ont le mérite d’exister, seront évoqués.

Il sera répondu en toute transparence à toutes les interrogations.

Deux dates de visite, d’une durée d’une heure, sont proposées pour un groupe de dix personnes : le samedi 17 février et le samedi 24 février à 14 h. Inscription conseillée au 06 72 33 75 81.

De nombreux ateliers sont également programmés : vannerie (samedi 2 mars), réparation électronique, les bases pour se lancer (vendredi 8 mars), initiation à la soudure (samedi 9 mars), vélo, les gestes d’entretien, focus : crevaison (samedi 27 avril), construction d’un four à pain (samedi 4 mai)

Pour 2024, la transformerie formule "le vœu que les politiques continuent de s’emparer des enjeux du réemploi et de l’impact sociétal qu’ils représentent et elle cultive toujours l’envie de tisser des liens, de se former et de former à son tour, d’entrer dans des cercles vertueux, de faire montre de bienveillance et d’intensifier sa démarche environnementale".