Le Nayrac. Les enfants à l’Unité de vie pour des jeux

Depuis quelques semaines, les enfants de l’école se rendent à l’Unité de vie pour partager un après-midi de jeux.

Ainsi, les plus grands jouent aux cartes, à la belote notamment, aux jeux de société tandis que les plus petits aiment les puzzles, les mémoires… Chacun partage ses savoirs, ses envies et les discussions accompagnent ces moments de partage. Le jour de la chandeleur, l’après-midi s’est terminée par la dégustation de crêpes préparées par les employées de l’Unité de vie et petits et grands ont apprécié ce goûter. D’autres rencontres suivront et promettent des échanges entre ces générations qui ne se connaissent pas forcément mais qui peuvent apprendre des uns et des autres.