Laissac-Sévérac l'Église. Rencontre sportive et conviviale pour le club de badminton

Le club de badminton de Laissac a accueilli, dernièrement, le club de Pont-de-salars pour une rencontre amicale. Les échanges avec les clubs d’Espalion, de Sévérac, de La Canourgue et de Pont-de-Salars se font régulièrement et permettent à chacun de découvrir des techniques ou stratégies différentes. Les participants ont composé des équipes mixtes et se sont affrontés, avec l’envie de faire au mieux et de progresser. Ces rencontres sont aussi l’occasion de partager des moments conviviaux et d’échanger certes sur les gestes techniques, les placements afférents au badminton, mais aussi sur les compétences culinaires des accueillants qui préparent des mets à partager avec leurs hôtes.

Tous les sportifs de la soirée, novices ou confirmés, ont fort apprécié cet événement.

Ils se sont quittés avec l’envie de se retrouver pour faire virevolter le volant, mais cette fois-ci, à Pont-de-Salars.