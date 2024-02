"Montrer qu'on est là" : à Rodez, les commerces gardent espoir malgré une conjoncture économique difficile

Après une période des soldes plutôt difficile, s'est suivie une braderie jugée encourageante. L'occasion de faire un point d'étape, notamment auprès de l'association de commerçants Cassiopée.

Rester mobilisés malgré un contexte difficile. C'est ce qui pourrait résumer la mentalité de l'association de commerçants du centre-ville de Rodez, Cassiopée, en ce mois de février. Il faut dire qu'entre la concurrence toujours plus forte d'Internet, l'inflation et un pouvoir d'achat en baisse, les temps ont été meilleurs.

Pourtant, du côté de l'association, on garde le moral. Et on essaie de dynamiser l'activité. Pour cela, la semaine dernière était organisée la braderie d'hiver du centre-ville. Moment où, à la suite des soldes, les commerçants réalisent un déstockage, avec, à la clé, des remises particulièrement attrayantes pour les clients. "Sur ce début d'année, le contexte reste morose, comme il l'est à l'échelon national. D'où l'intérêt d'organiser des événements et de montrer qu'on est là", explique David Caumes, coprésident de l'association Cassiopée.

Un bon chiffre d'affaires pendant la braderie

Et un bilan plutôt encourageant est tiré de cette braderie. Si les avis divergent, et que le ressenti est parfois plutôt pessimiste, les chiffres semblent flatteurs. D'après une enquête menée par les services de Rodez Agglo - au soutien de la manifestation -, auprès d'un "panel" de 16 boutiques, 56,25 % des commerçants, déclarent un chiffre d'affaires bon, très bon, voire même excellent (!), lors de la braderie.

Des soldes difficiles

Des statistiques qui dénotent d'ailleurs du chiffre d'affaires mesuré sur la période des soldes, où 68,75 % d'entre eux notent un chiffre d'affaires mauvais, ou égal aux années précédentes. "Le constat se confirme d'année en année, les soldes deviennent de moins en moins intéressants. Avec les ventes privées, les clients sont habitués à bénéficier de remises", note Laurence Ciszak, gérante des boutiques de vêtements First, en centre-ville.

"On a besoin d'outils pour se faire connaître et parler de ce que font que les commerçants", ajoute Monique Bultel-Herment, première adjointe municipale. "Et lors de la braderie, le temps n'a pas été en leur faveur, c'est important de le noter." Tous s'accordent ensuite sur l'importance de la communication, en complément de l'événementiel, pour mettre en valeur le travail des quelque 397 commerces du cœur de la cité.

"Revenez en ville"

"Notre message, c'est de dire à ceux qui ont pris l'habitude d'aller dans les zones commerciales, revenez en ville. Venez découvrir l'offre diversifiée qui y est proposée, pour tous les prix. On est là pour ça", appuie David Caumes. Ce que complète Laurence Ciszak. "On a encore la chance d'avoir un centre-ville dynamique à Rodez, il faut en profiter !" Alors, Cassiopée espère des prochaines manifestations bien remplies. Pour cela rendez-vous à Pâques ou la fête des mères, divers événements seront prévus... avant la braderie, cette fois-ci d'été !