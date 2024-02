Football : des voyants au vert à Rodez après la victoire à Bastia

La victoire de Rodez à Bastia (2-0), samedi 17 février, apporte plusieurs satisfactions, au moment d’aborder le dernier tiers de la saison.

Une bonne opération comptable

Ils ont repris leurs bonnes habitudes. Après quatre matches sans victoire en championnat, les Ruthénois se sont imposés à Bastia (2-0), samedi 17 février. De quoi leur permettre de reprendre de la hauteur, en retrouvant la première partie du tableau, à la 8e place, en attendant le duel entre Amiens et Bordeaux, lundi 19 février. Même si l’écart sur le premier relégable reste identique, en raison du succès de Dunkerque contre Valenciennes (2-1), la marge de huit points paraît de plus en plus confortable avec les semaines qui passent.

En outre, ce succès peut aussi ouvrir l’appétit, puisque le Raf ne compte plus que trois points de retard sur la 5e place, synonyme de barrage. Les prochaines semaines permettront peut-être de savoir quelle lutte concernera le plus les sang et or. Mais dans un championnat si équilibré, les coups de yo-yo peuvent encore survenir, d’autant que plusieurs mal classés affichent une meilleure forme ces dernières semaines, à l’image de Dunkerque, Bordeaux, Troyes, Quevilly-Rouen ou encore Concarneau.

Enfin de la solidité défensive

Cela a longtemps été leur talon d’Achille. Les erreurs défensives et un manque de solidité global ont causé des regrets chez les Aveyronnais depuis le début de la saison, l’une des formations les plus perméables de la division. Les partenaires de Serge-Philippe Raux-Yao ont rectifié le tir. Une semaine après Dunkerque (0-0), ils ont connu en Corse un deuxième match consécutif sans encaisser de but, un fait inédit cette saison. Comme contre les Nordistes, ils ont concédé peu d’occasions et ont dégagé bien plus de sérénité que lors des précédentes rencontres.

Hountondji encore décisif

Andreas Hountondji change de dizaine. L’attaquant prêté par Caen a inscrit son dixième but de la saison en Ligue 2, ce qui le rapproche du record du club dans cette division. Celui qui figure dans le top 5 des meilleurs artificiers du championnat a été une nouvelle fois décisif, en inscrivant un but de grande classe qui a permis aux siens de faire le break.

L’infirmerie se vide

Autre signe positif avant d’aborder le dernier tiers de la saison, les blessés sont en train de revenir sur le pont. Le premier d’entre eux est justement Andreas Hountondji, décisif pour son retour après avoir soigné une douleur au pubis. Annoncé apte pour le déplacement à Bastia, mais finalement pas retenu dans le groupe, Stone Mambo va apporter une solution supplémentaire en défense centrale.

Toujours dans ce secteur, Didier Santini espère aussi un retour prochain de Joris Chougrani. « Il pourra être opérationnel d’ici 15 jours », estime l’entraîneur, alors que le Cassagnol doit effectuer son retour à l’entraînement collectif mardi 20 février. Il faudra en revanche se montrer un peu plus patient pour Eric Vandenabeele, victime d’une fracture d’un péroné et d’une luxation d’une cheville lors de la première journée. « Il manque encore de tonus musculaire », a commenté son coach. Enfin, le gardien Lionel Mpasi, revenu de la coupe d’Afrique des nations avec un genou douloureux devrait être apte bientôt, lui aussi.