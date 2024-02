Rignac. Le code de la route près de chez vous

Le contrôle auto Ferreira est installé depuis 2011 à Rignac, depuis 2018 à Baraqueville et 2023 à Saint-Christophe-Vallon. Michaël Ferreira et son équipe proposent depuis quelque temps de passer le code de la route dans les trois établissements : "Effectivement, en collaboration avec Objectif Code, filiale du groupe SGS, j’ai créé une salle d’examen dans chacun de mes centres de contrôle où il est facile de s’inscrire et pratique de passer son examen du code", explique le gérant. En quelques clics, il suffit de s’inscrire sur les plannings via le site www.objectifcode. sgs.com et de choisir la ville qui vous convient. Un service de plus dans le village avec des délais d’inscription courts ; les futurs candidats seront accueillis avec le sourire.

Infos et renseignements sur le site ou 05 65 63 32 93.