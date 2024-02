Montrozier. Lego Master à l’accueil de loisirs

Récemment à l’accueil de loisirs de Gages c’est Lego Master qui a fait l’animation. Les enfants suivent les consignes avant de commencer le jeu. Trois groupes se forment de 3, 4 enfants pour construire leur maison imaginaire comme le veut le thème.

Même quantité de légo, même temps (1 heure) pour la réaliser. Le jeu parait facile mais il en est tout autre. On attend de la créativité, de l’invention, des idées d’écologie, futuriste et responsable. Ce qui leur donne à réfléchir sur ce concept. Au bout d’une heure, tout s’arrête et ce sont les animateurs qui évalueront la meilleure création. Mais avant cela chaque groupe viendra faire un petit topo sur la conception de sa maison imaginaire.

On parlera d’une maison naturelle aux couleurs du ciel et du soleil avec peu de fenêtres, d’une porte interdimensionelle, d’une cigogne adoptée, d’une maison écolo sous toute ses formes.

Johann, Jorys et Swann les animateurs vont délibérer sous l’œil attentif d’Elodie, directrice de l’accueil de loisirs.

Le groupe gagnant est fier de son chef d’œuvre mais les deux autres groupes sont eux aussi les auteurs de belles créations.