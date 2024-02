Espalion. Cassoulet et théâtre ont régalé les amis de Cohulet

Véritable succès pour la Journée festive de l’association pour la sauvegarde du patrimoine de la Paroisse de Cohulet.

Dimanche dernier, l’association pour la sauvegarde du patrimoine de la paroisse de Cohulet organisait la deuxième édition de la journée festive "gastronomie et culture" ouverte aux adhérents, aux donateurs et amis de l’association.

À douze heures, rendez-vous était donné à la salle des fêtes de Sébrazac. Après l’apéritif servi par les bénévoles, les cent quinze participants passaient à table, avec au menu : salade d’endives aux pommes, aux croûtons et au délicieux fromage fermier de Céline, Daniel et Jérôme de la ferme des deux Causses de Najas, commune de Bessuéjouls, suivi du véritable cassoulet de Castelnaudary au confit de canard, puis du fromage AOP Laguiole.

Pour les gourmands le gâteau la Rhodésienne de la maison de l’Épi du Rouergue clôturait le repas. À 16 h, les tables étaient enlevées pour laisser place à la pièce de théâtre comique "Des secrets bien gardés" par la compagnie la "Cazelle aux rires" de Druelle-Balsac. Une pièce revisitée par Christophe Ribeyre qui, en jouant beaucoup sur le comique de situation, arrive à aborder des sujets graves tels que la maltraitance des femmes ou l’avortement. Une pièce qui a généré de nombreux fous rires grâce à la finesse du texte et au talent des comédiens.

Avant le début du spectacle, le président Daniel Bonnaud avait le plaisir d’annoncer l’obtention, sur dix-huit candidats, du deuxième prix du concours départemental du patrimoine.

Ambiance et bonne humeur des participants tout au long de la journée prouvaient à l’équipe de bénévoles ayant œuvré au bon déroulement de cette journée, sous la houlette des coprésidents Jeannette et Daniel, que les objectifs de convivialité et d’amitié étaient pleinement atteints.

Rendez-vous a été donné à tous pour la soirée estivale musicale du 10 août.